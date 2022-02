Volley, Superlega 2021-22: Perugia continua a vincere, Taranto sorprende Piacenza, successi per Modena e Milano (Di lunedì 21 febbraio 2022) La domenica della ventiduesima giornata di Superlega vede sempre la Sir Safety Perugia come protagonista assoluta, proseguendo la propria marcia al primo posto battendo per tre set a uno la Kioene Padova (19-25, 25-22, 25-22, 25-13); nei primi tre set i veneti fanno la loro partita, facendosi trascinare dai 18 punti messi a terra di Weber e rendono la vita difficile ai capolista, che però nel quarto mettono la freccia e si prendono i tre punti, volando a quota 55. Modena resiste al quarto posto con il successo in quattro set su Verona (25-21, 27-25, 28-30, 25-21). La squadra di Andrea Giani è riuscita ad aver ragione degli avversari, che hanno tentato di rimettersi in piedi al termine di una terza frazione durissima ma riuscendo poi a chiudere i conti, lasciando gli scaligeri al penultimo posto. Quinto posto consolidato per ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) La domenica della ventiduesima giornata divede sempre la Sir Safetycome protagonista assoluta, proseguendo la propria marcia al primo posto battendo per tre set a uno la Kioene Padova (19-25, 25-22, 25-22, 25-13); nei primi tre set i veneti fanno la loro partita, facendosi trascinare dai 18 punti messi a terra di Weber e rendono la vita difficile ai capolista, che però nel quarto mettono la freccia e si prendono i tre punti, volando a quota 55.resiste al quarto posto con il successo in quattro set su Verona (25-21, 27-25, 28-30, 25-21). La squadra di Andrea Giani è riuscita ad aver ragione degli avversari, che hanno tentato di rimettersi in piedi al termine di una terza frazione durissima ma riuscendo poi a chiudere i conti, lasciando gli scaligeri al penultimo posto. Quinto posto consolidato per ...

