Traghetto in fiamme: cadavere carbonizzato a bordo di un camion. Ancora 11 dispersi (Di domenica 20 febbraio 2022) La lista dei passeggeri dispersi sul Traghetto andato a fuoco scende da 12 a 11. Il dodicesimo disperso è stato trovato morto, carbonizzato in un camion, a bordo del Traghetto andato a fuoco venerdì scorso a nord di Corfù, tra la Grecia e l'Italia. Lo riferiscono i vigili del fuoco sul posto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) La lista dei passeggerisulandato a fuoco scende da 12 a 11. Il dodicesimo disperso è stato trovato morto,in un, adelandato a fuoco venerdì scorso a nord di Corfù, tra la Grecia e l'Italia. Lo riferiscono i vigili del fuoco sul posto L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiNews : Era a poppa della nave andata in fiamme davanti a Corfù - LiveSicilia : Traghetto in fiamme, trovato un passeggero carbonizzato - CordioliMirco : RT @_DAGOSPIA_: UNO DEI PASSEGGERI DEL TRAGHETTO ITALIANO IN FIAMME AL LARGO DELLA GRECIA È STATO TROVATO VIVO ... - lorenzo10469500 : Traghetto in fiamme, salvato passeggero superstite. Trovato un cadavere carbonizzato in un camion - La Stampa… - tusciaweb : Traghetto in fiamme tra l’Italia e la Grecia, trovato morto uno dei dispersi Cronaca - È stato trovato carbonizzat… -