(Di domenica 20 febbraio 2022) Brutto episodio nel quale è stato coinvolto il centrocampista del Manchester City, Phil, dopo la sconfitta contro il Tottenham in Premier League. Alla Manchester AO Arena, il giocatore, in ...

Advertising

fcin1908it : VIDEO / Tifosi insultano Foden, la madre interviene per difenderlo: scoppia la rissa - bellosguardo15 : RT @robypava: Dover bloccare decine di tifosi della Juventus perché ti insultano direi che rappresenta al meglio lo spirito del nostro temp… - sa_ambro : RT @robypava: Dover bloccare decine di tifosi della Juventus perché ti insultano direi che rappresenta al meglio lo spirito del nostro temp… - MPAPA090 : RT @robypava: Dover bloccare decine di tifosi della Juventus perché ti insultano direi che rappresenta al meglio lo spirito del nostro temp… - jfc247 : RT @robypava: Dover bloccare decine di tifosi della Juventus perché ti insultano direi che rappresenta al meglio lo spirito del nostro temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi insultano

... sul terzo tempo, sugli uomini veri che prendono botte e non fanno scenate, sui giocatori che in campo se le danno di santa ragione e iavversari che sima poi dopo la partita tutti ...Sui social ipro - Meret esultano e a chi sostiene che i difensori azzurri non si fidano di ... 'C'è da dire che Meret se prende gol che sia imparabile o papera tutti i Napoletani lo' ...Il significato è chiaro: mi avete insultato per 90 minuti e ora voglio sentirvi anche dopo che avete perso. A dire il vero nel dopo partita Mou si è scusato. Si è reso conto che lui, un professionista ...Al momento della premiazione delle due squadre un tifoso del Martina, particolarmente esagitato, ha riferito altri insulti alla speaker, invitandola a "stare zitta" e cercando anche di avvicinare ...