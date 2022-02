Manchester City, presa una decisione su Sterling (Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo il Times, le negoziazioni fra Sterling e il Manchester City per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 stanno proseguendo, ma... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo il Times, le negoziazioni frae ilper il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 stanno proseguendo, ma...

Advertising

tancredipalmeri : Cioè ma se il Manchester City ne ha fatti 4 di gol nel primo tempo allo Sporting, ma se lasciavano il sorteggio pre… - Sporting_CP : ?? 58' Golo do Manchester City. #SCPMCFC | 0-5 | #UCL #DiaDeSporting - JojoD_6 : RT @Gblcomps: Cuti Romero Vs Manchester City (@CutiRomero2) - Samuel26693436 : RT @Gblcomps: Cuti Romero Vs Manchester City (@CutiRomero2) - JustinVersion2 : RT @Gblcomps: Cuti Romero Vs Manchester City (@CutiRomero2) -