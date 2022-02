LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si inizia alle 02.00 (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Team Event OLIMPICO 5.55 Il Team Event verrà recuperato domani alle 9.00 locali, le 2.00 in Italia. 4.37 La giuria ha stabilito che oggi non vi sono le condizioni per la disputa del Team Event a causa del forte vento. A breve si terrà una riunione per decidere se recuperare la gara domani o cancellarla definitivamente, dunque con la mancata assegnazione delle medaglie. 3.40 Niente da fare, il vento non dà tregua. Gara rinviata alle 5.00, prossima decisione alle 4.30. C’è anche il rischio che il Team Event venga cancellato definitivamente e non disputato. 3.09 alle 3.30 è attesa la prossima ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DELOLIMPICO 5.55 Ilverrà recuperato domani9.00 locali, le 2.00 in Italia. 4.37 La giuria ha stabilito che oggi non vi sono le condizioni per la disputa dela causa del forte vento. A breve si terrà una riunione per decidere se recuperare la gara domani o cancellarla definitivamente, dunque con la mancata assegnazione delle medaglie. 3.40 Niente da fare, il vento non dà tregua. Gara rinviata5.00, prossima decisione4.30. C’è anche il rischio che ilvenga cancellato definitivamente e non disputato. 3.093.30 è attesa la prossima ...

