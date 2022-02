La tempesta Eunice arriva in Italia, da lunedì 21 febbraio 2022 raffiche di vento: attenzione in queste zone (Di domenica 20 febbraio 2022) Eunice. A un mese esatto dall’equinozio primaverile, per l’esattezza il 20 marzo, i venti e le sferzate dal nord non danno tregua all’Europa. E, a breve, si abbatteranno ancora una volta anche sul Bel Paese. Si tratta, in particolar modo, di Eunice, la tempesta che ha già provocato diversi morti, lasciando migliaia di persone isolante e in preda al panico. Per il momento, resta inamovibile l’allerta rossa per Inghilterra, Paesi Bassi e Germania. Stando a quello che ci dicono gli esperti, il quadro meteorologico in alcuni di questi Paesi, è il peggiore mai visto negli ultimi 30 anni. Leggi anche: Neve nel Lazio, attenzione al maltempo: i consigli per i viaggiatori e la situazione sulle autostrade Eunice, anche in Italia Senza considerare tutta l’area baltica, anch’essa soggetta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022). A un mese esatto dall’equinozio primaverile, per l’esattezza il 20 marzo, i venti e le sferzate dal nord non danno tregua all’Europa. E, a breve, si abbatteranno ancora una volta anche sul Bel Paese. Si tratta, in particolar modo, di, lache ha già provocato diversi morti, lasciando migliaia di persone isolante e in preda al panico. Per il momento, resta inamovibile l’allerta rossa per Inghilterra, Paesi Bassi e Germania. Stando a quello che ci dicono gli esperti, il quadro meteorologico in alcuni di questi Paesi, è il peggiore mai visto negli ultimi 30 anni. Leggi anche: Neve nel Lazio,al maltempo: i consigli per i viaggiatori e la situazione sulle autostrade, anche inSenza considerare tutta l’area baltica, anch’essa soggetta a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vento record sull'isola di Wight nel pieno della tempesta Eunice. Il Met Office britannico ha rilevato una raffica… - Agenzia_Ansa : Salgono a 13 i morti a causa della tempesta Eunice che si è abbattuta sull'Europa occidentale con forti venti che h… - Agenzia_Ansa : Allerta meteo in Gran Bretagna, la tempesta Eunice minaccia anche Londra #ANSA - anglotedesco : La tempesta 'Eunice' flagella l'Europa: 9 morti. E domani arriva in Italia - CorriereCitta : La tempesta Eunice arriva in Italia, da lunedì 21 febbraio 2022 raffiche di vento: attenzione in queste zone -