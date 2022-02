Juventus, Allegri caccia due giocatori: non rientrano nel suo progetto (Di domenica 20 febbraio 2022) Max Allegri ha sofferto moltissimo nell’ultimo turno contro l’Atalanta, ma il pareggio all’ultimo minuto ha mostrato alcuni problemi tattici. Massimiliano Allegri ha scelto di schierare il 4-3-3 con la Juventus da diverse partite, ma non è ancora di facile disposizione soprattutto il centrocampo, anche perché l’infortunio di Zakaria ha complicato e non poco la situazione contro l’Atalanta. Massimiliano Allegri Juventus (GettyImages)Nella partita di ieri sera tra Atalanta e Juventus si sono notati ancora dei problemi nella formazione bianconera, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, vero tasto dolente delle ultime annate. Nonostante il trio schierato contro il Verona avesse dato ottimi risultati, Allegri ha deciso stravolgerlo nella trasferta di Bergamo, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 febbraio 2022) Maxha sofferto moltissimo nell’ultimo turno contro l’Atalanta, ma il pareggio all’ultimo minuto ha mostrato alcuni problemi tattici. Massimilianoha scelto di schierare il 4-3-3 con lada diverse partite, ma non è ancora di facile disposizione soprattutto il centrocampo, anche perché l’infortunio di Zakaria ha complicato e non poco la situazione contro l’Atalanta. Massimiliano(GettyImages)Nella partita di ieri sera tra Atalanta esi sono notati ancora dei problemi nella formazione bianconera, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, vero tasto dolente delle ultime annate. Nonostante il trio schierato contro il Verona avesse dato ottimi risultati,ha deciso stravolgerlo nella trasferta di Bergamo, ...

