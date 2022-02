Gli chiedono del Napoli: Sarri sbotta in diretta! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Pareggia la Lazio contro l’Udinese di Cioffi, con la rete di Felipe Anderson in risposta al rapido vantaggio trovato in avvio di partita da Deulofeu. Nel post partita è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN, per analizzare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: “Visto le condizioni che c’erano nel prepartita, abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo assenze importanti, si è fatto male Pedro, abbiamo giocato 72 ore fa, quindi non era una situazione semplice. Siamo andati sotto dopo 3 minuti e abbiamo reagito. Secondo me, fino al 75? meritavamo anche di vincere, poi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo un po’ pagato”. “Se avessimo più tempo a disposizione potremmo lavorare sui piccoli particolari. Il gol che abbiamo preso stasera è una delle cose da migliorare. Però la squadra ora esce molto meglio da dietro, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Pareggia la Lazio contro l’Udinese di Cioffi, con la rete di Felipe Anderson in risposta al rapido vantaggio trovato in avvio di partita da Deulofeu. Nel post partita è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizioai microfoni di DAZN, per analizzare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: “Visto le condizioni che c’erano nel prepartita, abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo assenze importanti, si è fatto male Pedro, abbiamo giocato 72 ore fa, quindi non era una situazione semplice. Siamo andati sotto dopo 3 minuti e abbiamo reagito. Secondo me, fino al 75? meritavamo anche di vincere, poi nell’ultimo quarto d’ora abbiamo un po’ pagato”. “Se avessimo più tempo a disposizione potremmo lavorare sui piccoli particolari. Il gol che abbiamo preso stasera è una delle cose da migliorare. Però la squadra ora esce molto meglio da dietro, ...

