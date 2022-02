Calciomercato Torino, una big d’Europa ha messo gli occhi sul granata! (Di domenica 20 febbraio 2022) Il centrale granata Bremer con l’arrivo di Juric quest’anno sta compiendo un ulteriore step verso una decisa definitiva maturazione, la quale non sta passando inosservata agli occhi delle big d’Europa. Paradigma di questa crescita è il derby contro la Juve di venerdì, con cui il brasiliano ha dato dimostrazione di quanto si senta adesso maturo e pronto per una grande, annullando di fatto il neo acquisto bianconero Vlahovic. Gleison Bremer TorinoSecondo Eurosport, il gigante brasiliano sarebbe finito nel taccuino della dirigenza del Bayern Monaco. La società bavarese dunque si metterà in contatto con quella piemontese già dalla prossima sessione di mercato per avviare i contatti, cercando di trovare la soluzione che possa meglio soddisfare le tre parti in questione. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Il centrale granata Bremer con l’arrivo di Juric quest’anno sta compiendo un ulteriore step verso una decisa definitiva maturazione, la quale non sta passando inosservata aglidelle big. Paradigma di questa crescita è il derby contro la Juve di venerdì, con cui il brasiliano ha dato dimostrazione di quanto si senta adesso maturo e pronto per una grande, annullando di fatto il neo acquisto bianconero Vlahovic. Gleison BremerSecondo Eurosport, il gigante brasiliano sarebbe finito nel taccuino della dirigenza del Bayern Monaco. La società bavarese dunque si metterà in contatto con quella piemontese già dalla prossima sessione di mercato per avviare i contatti, cercando di trovare la soluzione che possa meglio soddisfare le tre parti in questione.

