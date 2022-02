Striscia la notizia lancia una bomba su Serena Bortone e Memo Remigi, lei durissima dice a Remigi: “Non è un problema mio” (Di sabato 19 febbraio 2022) Striscia La notizia si occupa spesso di mandare in onda alcuni avvenimenti particolari che si verificano all’interno di vari programmi televisivi. E proprio di recente il noto TG satirico di Canale 5 si è concentrato, tra i vari argomenti, anche su quanto accaduto all’interno dello studio di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone. Nello specifico a seguito di diverse segnalazioni effettuate dai telespettatori ecco che Striscia la notizia ha mandato in onda uno scambio di battute tra la conduttrice e Memo Remigi. Striscia La notizia manda in onda un servizio con protagonista Serena Bortone Va in onda ogni giorno da moltissimi anni su ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022)Lasi occupa spesso di mandare in onda alcuni avvenimenti particolari che si verificano all’interno di vari programmi televisivi. E proprio di recente il noto TG satirico di Canale 5 si è concentrato, tra i vari argomenti, anche su quanto accaduto all’interno dello studio di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da. Nello specifico a seguito di diverse segnalazioni effettuate dai telespettatori ecco chelaha mandato in onda uno scambio di battute tra la conduttrice eLamanda in onda un servizio con protagonistaVa in onda ogni giorno da moltissimi anni su ...

Striscia la Notizia, slip e lato B di Michelle Hunziker: la foto che mandano in onda a tutto schermo Questa volta è Michelle Hunziker a guadagnarsi il primo posto della rubrica 'I Nuovi Mostri' di Striscia la Notizia . Il programma di Canale 5 ha infatti mandato in onda nella puntata di venerdì 18 febbraio uno stralcio di Michelle Impossible , il one woman show condotto dalla Hunziker per due ...

Striscia la notizia: 17 febbraio 2022 Video Mediaset Play Resana, la santona guaritrice finisce su Striscia la Notizia RESANA - La vicenda è finita anche su Striscia la notizia. Si tratta di una 53enne di Castelminio di Resana che afferma di combattere tumori e malattie «con l’aiuto degli angeli e del Padreterno». E ...

