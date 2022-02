Prova questa ricetta per buffet, party e feste di compleanno, farai un figurone! (Di sabato 19 febbraio 2022) Le pizzette che andremo a scoprire tra poco sono fatte con un impasto morbido e molto semplice da realizzare. Preparare queste pizzette sarà velocissimo. Bisognerà solo avere un po’ di pazienza per i tempi di lievitazione. Il tempo sarà ampiamente ripagato dal delizioso sapore e dai complimenti dei tuoi ospiti. Per realizzare queste pizzette occorrono: 240 gr di farina 1 cucchiaino di zucchero 300 ml di acqua tiepida 1 cucchiaino di sale 130 gr di semola rimacinata 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio di lievito di birra in polvere Procedimento Versiamo in una ciotola l’acqua fatta precedentemente intiepidire, il lievito di birra e lo zucchero. Cominciamo a mescolare con un cucchiaio per poi aggiungere la semola e la farina. Versiamo l’origano e poi riprendiamo ad amalgamare gli ingredienti con il nostro cucchiaio. Quando il composto apparirà più compatto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 19 febbraio 2022) Le pizzette che andremo a scoprire tra poco sono fatte con un impasto morbido e molto semplice da realizzare. Preparare queste pizzette sarà velocissimo. Bisognerà solo avere un po’ di pazienza per i tempi di lievitazione. Il tempo sarà ampiamente ripagato dal delizioso sapore e dai complimenti dei tuoi ospiti. Per realizzare queste pizzette occorrono: 240 gr di farina 1 cucchiaino di zucchero 300 ml di acqua tiepida 1 cucchiaino di sale 130 gr di semola rimacinata 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio di lievito di birra in polvere Procedimento Versiamo in una ciotola l’acqua fatta precedentemente intiepidire, il lievito di birra e lo zucchero. Cominciamo a mescolare con un cucchiaio per poi aggiungere la semola e la farina. Versiamo l’origano e poi riprendiamo ad amalgamare gli ingredienti con il nostro cucchiaio. Quando il composto apparirà più compatto ...

