LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus 0-0: iniziata la partita! (Di sabato 19 febbraio 2022) Napoli Juventus PRIMAVERA 1? – iniziata la partita, batte il Napoli! PRIMO TEMPO ORE 10.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 11. Napoli Juventus PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI Napoli (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.A disposizione: Boffelli, Rendina, De Luca, Manè, Pontillo, Di Dona, Gioielli, Toccafondi, Acampa, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. Allenatore: Frustalupi. Juventus (4-4-2): Daffara; Savona, Muharemovic, Sekularac, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Nzouango, Turicchia; Cerri, Mbangula.A disposizione: Senko, Vinarcik, Citi, Chibozo, Fiumano, Solberg, Ledonne, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022)1? –la partita, batte il! PRIMO TEMPO ORE 10.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 11., LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.A disposizione: Boffelli, Rendina, De Luca, Manè, Pontillo, Di Dona, Gioielli, Toccafondi, Acampa, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. Allenatore: Frustalupi.(4-4-2): Daffara; Savona, Muharemovic, Sekularac, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Nzouango, Turicchia; Cerri, Mbangula.A disposizione: Senko, Vinarcik, Citi, Chibozo, Fiumano, Solberg, Ledonne, ...

