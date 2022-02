LIVE – Perugia-Cremonese 0-0 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di sabato 19 febbraio 2022) Alle 16:15 di sabato 19 febbraioscenderanno in campo nella ventiquattresima giornata diB. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà l’esito al termine dei 90?? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio del direttore di gara di questa sfida. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA0-0 7? – Ospiti che si rendono pericolosi con Bartolomei. Il tiro ravvicinato termina alto 1? – Inizia la partita ORE 16:10 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di-Cremona. Tra pochissimo il fischio d’inizio. SportFace.

Advertising

TifoGrifo : #Perugia #Cremonese seguila su - lore_coe : RT @CGrigiorosso: Le formazioni ufficiali di #PERCRE - CGrigiorosso : Le formazioni ufficiali di #PERCRE - lore_coe : Pecchia lascia fuori contemporaneamente Buonaiuto (non al meglio dopo Cittadella), Fagioli (anche lui non al top fi… - cascinanotizie : ???? Monza-Pisa: 0-0 Primo tempo LIVE ?? Nel girone di ritorno i brianzoli sono con Cremonese e Perugia la squadra ch… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Perugia

Virgilio Sport

... per rifarsi delle ultime due sconfitte consecutive, che hanno permesso a Benevento edi ... SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite) SPAL - Empoli (Campionato Primavera) - SIEmpoli ...Vicenza - Spal 1 - 1 (*) Monza - Pisa 1 - 1 (*) Parma - Ternana 2 - 2 (*) Reggina - Pordenone 0 - 0 (*)- Cremonese 16:15 ITALIA SERIE C - GIRONE C Catania - Virtus Francavilla 0 - 0 (*) ...Alle 16:15 di sabato 19 febbraio Perugia e Cremonese scenderanno in campo nella ventiquattresima giornata di Serie B. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo ...Il LIVE della 24^ giornata termina qui. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di sabato ed invitarvi a restare su TuttoB per le dichiarazioni dei protagonisti e la cronaca di ...