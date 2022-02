Le conseguenze lombarde dell'esplosione grillina. Resteranno solo 4 o 5 posti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 febbraio 2022) Si usa il pallottoliere, dalle parti del Movimento cinque stelle. E pure le pallottole, politicamente parlando. Come quella che Vito Crimi si è preso in pieno petto per provare a levare un problema a Giuseppe Conte. Una figuraccia di proporzioni talmente epiche, talmente comiche, che alle latitudini milanesi la interpretano come una manovra politica (seppure del cabotaggio chenel M5s può funzionare. E funzionerà). Crimi ha detto di essersi dimenticato di dire a Conte del regolamento che lo salvava: roba da ridere. Eppure andando a incrociare pallottoliere e pallottola, forse un pattern si riesce a trovare. Secondo i calcoli, tra Camera e Senato dovrebbero scattare, dopo la riduzione di un terzo dei parlamentari e dopo il crollo previsto per il M5s, in base ai sondaggi attuali, circa 80 seggi. Di questi in Lombardia ce ne sarebbero tra i 2 e i 4. Il nulla. Ma è ...