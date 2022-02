Juve, una rivale in meno per un centrocampista (Di sabato 19 febbraio 2022) Si assottiglia la lista delle pretendenti ad Aurelien Tchouameni: secondo la stampa spagnola, il Real Madrid non è particolarmente caldo... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Si assottiglia la lista delle pretendenti ad Aurelien Tchouameni: secondo la stampa spagnola, il Real Madrid non è particolarmente caldo...

Advertising

_Morik92_ : Un passo in avanti (Bergamo), cinque passi indietro (stasera). La #Juve di #Vlahovic e #Zakaria è tornata quella sc… - JuventusFCYouth : FULL-TIME Una grande Juve strapazza il Napoli! ?? Cerri ?? Savona ?????? Chibozo #NapoliJuve #Under19 - CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - juve_grecchi : RT @willy_signori: La Juve è in un percorso di ricostruzione, complesso, difficile e gioco forza lungo. Passi indietro possono accadere. La… - juve_grecchi : RT @Swaffle_7: Io spero fortemente in una svolta, ma una cosa che mi fa salire i nervi sono i giornalisti che difendono Allegri, anche quan… -