Eva Grimaldi a Barbara D'Urso: "Io e Imma Battaglia vogliamo diventare mamme. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti" (Di sabato 19 febbraio 2022) In tv hanno spiegato qual è il loro più grande desiderio: diventare mamme. No, non due genitori al femminile, perché in Italia non c'è ancora una legge. Ma Eva Grimaldi e Imma Battaglia vogliono percorrere comunque una strada possibile. così Eva, ospite di Barbara D'Urso, ha raccontato: "Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette perché non diventiamo mamme affidatarie?". Ha aggiunto, con consapevolezza: "È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni". Poi ha condiviso il video delle sue affermazioni su Instagram.

