Bob, altro caso doping ai Giochi Olimpici: positiva l'ucraina Lidiia Hunko (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il caso Kamila Valieva e la riscontrata positività della fondista Valentyna Kaminska un'altra atleta ucraina è finita nell'occhio del ciclone, stavolta a causa di steroidi anabolizzanti. Trattasi della bobbista Lidiia Hunko, prima donna a rappresentare il suo paese nella disciplina. Hunko aveva chiuso la gara di monobob in ventesima piazza lunedì 14 febbraio e proprio lo stesso giorno è stato prelevato il campione "incriminato" dall'ITA (International Testing Agency) che ha poi diffuso una nota motivando la sospensione dell'atleta. Sci alpino, il Team Event cancellato per il forte vento. Verrà recuperato domani "Il risultato del test è stato riportato dal laboratorio accreditato della Word Anti doping Agency (WADA) a Pechino tre giorni dopo il prelievo, avvenuto lunedì scorso – recita il ...

