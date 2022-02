Antonello | «Zhang ha un progetto a lungo termine | non valuta cessione Inter»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Alessandro, ad corporate dell’, ha parlato di vari temi relativi alla questione societaria nerazzurravistato dal Financial Times, l’ad corporate nerazzurro, Alessandro, ha parlato di diversi temi legati ae il suo futuro all’: «Se Suning considera unadell’? No, no, no. L’azionista è impegnato in investimenti anel club. Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap. Un equilibrio competitivo è l’essenziale per mantenere alto l’esse dei tifosi. L’ingresso dei fondi in Serie A? Potrebbe essere una strada, ma non è l’unica. La cosa più importante è avere qualcuno che ...

