Vaccini tra le note, Arcidiacono: “Monreale farà parlare di sé” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Monreale – È cominciata oggi la due giorni vaccinale presso la chiesa sconsacrata San Gaetano di Monreale. Unico caso in Italia, i pazienti hanno ricevuto le dosi di vaccino allietati dalla musica suonata da giovani musicisti. Gli allievi della professoressa Loredana Scalici del liceo musicale Regina Margherita di Palermo si sono alternati con gli allievi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Margherita di Navarra di Pioppo, guidati dalla professoressa Silvia Vaglica. Questa mattina sono stati eseguiti brani al pianoforte e alla batteria, spaziando da Bach a Chopin, con numerose rivisitazioni e arrangiamenti inediti. Direttore artistico della manifestazione è stato il professore Giovanni Vaglica. Per l’occasione l’hub è stato visitato dal commissario Covid di Palermo, Renato Costa, che ha elogiato ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 18 febbraio 2022)– È cominciata oggi la due giorni vaccinale presso la chiesa sconsacrata San Gaetano di. Unico caso in Italia, i pazienti hanno ricevuto le dosi di vaccino allietati dalla musica suonata da giovani musicisti. Gli allievi della professoressa Loredana Scalici del liceo musicale Regina Margherita di Palermo si sono alternati con gli allievi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Margherita di Navarra di Pioppo, guidati dalla professoressa Silvia Vaglica. Questa mattina sono stati eseguiti brani al pianoforte e alla batteria, spaziando da Bach a Chopin, con numerose rivisitazioni e arrangiamenti inediti. Direttore artistico della manifestazione è stato il professore Giovanni Vaglica. Per l’occasione l’hub è stato visitato dal commissario Covid di Palermo, Renato Costa, che ha elogiato ...

stanzaselvaggia : I due leader di destra non vaccineranno i figli. Io più che i virologi, spesso in disaccordo tra di loro, ormai mi… - NicolaPorro : Ad agosto l’Aifa aveva affermato che non esisteva correlazione tra vaccini anti Covid e disturbi mestruali. Qualche… - LaStampa : Draghi: “I vaccini hanno fatto la differenza tra vita e morte, ora più fondi alla scienza” - Eedaii : RT @AnnalisaNocera1: L'#Ema ha deciso che il mix-and-match (il mischione) tra #vaccini sarà l'indicazione ufficiale. Così le colpe su chi c… - afrodite1969 : vaccini:aumenti i problemi al cuore tra i più' giovani? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini tra Von der Leyen, scandalo sms a Ceo Pfizer/ E sostiene chi contrasta vaccini in Africa ... quando a livello europeo iniziano i negoziati per i nuovi contratti per i vaccini anti Covid. Si era già conclusa la prima stagione di acquisti, tra le polemiche sui ritardi nelle consegne e la ...

Morto a 54 anni dopo il vaccino, il legale: 'Bugiardino Aifa aggiornato solo 5 mesi dopo' ...di archiviazione che l'evento avverso che aveva colpito Cocco allora non era stato inserito tra i ... sia io che la famiglia del signor Cocco abbiamo fatto il vaccino e restiamo a favore dei vaccini'.

Covid, vaccini tra 5 e 19 anni - Cronaca - ilrestodelcarlino.it il Resto del Carlino E quindi i vaccini hanno funzionato? Lo scorso anno c'era stata una violenta ondata tra ottobre e novembre, seguita da un calo e poi da un nuovo aumento degli ospedalizzati a inizio marzo. È andato tutto bene? No. Inutile dire che ...

Covid in Liguria, 1.375 nuovi positivi, 6 decessi 11 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate. 6 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, si tratta di persone dell'età compresa tra i 68 e i 91 anni. Per quanto ...

... quando a livello europeo iniziano i negoziati per i nuovi contratti per ianti Covid. Si era già conclusa la prima stagione di acquisti,le polemiche sui ritardi nelle consegne e la ......di archiviazione che l'evento avverso che aveva colpito Cocco allora non era stato inseritoi ... sia io che la famiglia del signor Cocco abbiamo fatto il vaccino e restiamo a favore dei'.Lo scorso anno c'era stata una violenta ondata tra ottobre e novembre, seguita da un calo e poi da un nuovo aumento degli ospedalizzati a inizio marzo. È andato tutto bene? No. Inutile dire che ...11 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate. 6 decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, si tratta di persone dell'età compresa tra i 68 e i 91 anni. Per quanto ...