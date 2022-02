Uomini e Donne spoiler, la redazione impedisce a Federica di tornare in studio: ecco i motivi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mercoledì 16 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e alcuni spoiler sono già trapelati. Ci sono ancora poche notizie in merito, tuttavia, quello che è emerso è davvero degno di nota. Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un vero e proprio disastro accaduto al trono di Matteo. Ebbene, le prime L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mercoledì 16 febbraio è stata registrata una nuova puntata die alcunisono già trapelati. Ci sono ancora poche notizie in merito, tuttavia, quello che è emerso è davvero degno di nota. Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un vero e proprio disastro accaduto al trono di Matteo. Ebbene, le prime L'articolo proviene da KontroKultura.

