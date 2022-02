«Nuovo amore tra Piero Ausilio e Monica Bertini»: l'indiscrezione di Dagospia (Di venerdì 18 febbraio 2022) È love story tra Monica Bertini e Piero Ausilio. Questo è almeno quello che si legge nell'indiscrezione lanciata dal sito Dagospia. Pare infatti che sia esplosa la passione tra il dirigente dell'Inter e la giornalista sportiva attualmente conduttrice di Pressing su Italia 1. «Prima una semplice amicizia, poi la fine di amori precedenti. Il tempo e una conoscenza approfondita: cupido ha lanciato la freccia. L'unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D'Amico» - ha scritto il famoso portale diretto da Roberto D'Agostino. Se vera la notizia sarebbe l'ennesima coppia che si forma nel mondo del calcio, da una parte la bella giornalista volto di punta della sezione sportiva di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 18 febbraio 2022) È love story tra. Questo è almeno quello che si legge nell'lanciata dal sito. Pare infatti che sia esplosa la passione tra il dirigente dell'Inter e la giornalista sportiva attualmente conduttrice di Pressing su Italia 1. «Prima una semplice amicizia, poi la fine di amori precedenti. Il tempo e una conoscenza approfondita: cupido ha lanciato la freccia. L'unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D'Amico» - ha scritto il famoso portale diretto da Roberto D'Agostino. Se vera la notizia sarebbe l'ennesima coppia che si forma nel mondo del calcio, da una parte la bella giornalista volto di punta della sezione sportiva di ...

