LIVE Bob a 2 donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: terza e quarta manche in tempo reale (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della seconda run Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche della gara di bob a 2 femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing si chiude il programma femminile e, dopo l’esordio del monobob, oggi si andranno a consegnare le medaglie anche nella prova più consueta. Dopo le prime due run di ieri Laura Nolte con il crono di 2:02.05 ha creato un gap quasi incolmabile tra sé e le rivali: l’oro sembra essere già in tasca alla tedesca, ma alle sue spalle la connazionale e campionessa uscente Mariama Jamanka è a mezzo secondo di ritardo, infine a completare il podio virtuale c’è l’americana Elana Meyers Taylor a 74 centesimi. Si annuncia grande battaglia sul ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della seconda run Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale delle ultime duedella gara di bob a 2 femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino. Sul budello di Yanqing si chiude il programma femminile e, dopo l’esordio del monobob, oggi si andranno a consegnare le medaglie anche nella prova più consueta. Dopo le prime due run di ieri Laura Nolte con il crono di 2:02.05 ha creato un gap quasi incolmabile tra sé e le rivali: l’oro sembra essere già in tasca alla tedesca, ma alle sue spalle la connazionale e campionessa uscente Mariama Jamanka è a mezzo secondo di ritardo, infine a completare il podio virtuale c’è l’americana Elana Meyers Taylor a 74 centesimi. Si annuncia grande battaglia sul ...

