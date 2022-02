Le Iene, Teo Mammuccari su Belen: le parole che nessuno si aspettava… (Di venerdì 18 febbraio 2022) Teo Mammucari e Belen Rodriguez sono alla guida di Le Iene e i fan sono molto soddisfatti della nuova coppia, le parole del conduttore sono virali. “Le Iene” sono uno… L'articolo provIene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 18 febbraio 2022) Teo Mammucari eRodriguez sono alla guida di Lee i fan sono molto soddisfatti della nuova coppia, ledel conduttore sono virali. “Le” sono uno… L'articolo provda Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Teo Mammucari stuzzica Belen Rodriguez a Le Iene: 'Raccomandata' - ilgiornale : Il conduttore de Le Iene ha risposto alle domande pungenti di Belen su alcuni personaggi famosi tra i quali spiccav… - eizaghi : Belen Rodriguez, ecco chi l’ha voluta a ‘Le Iene’ - infoitcultura : Teo Mammucari: “Imbarazzante. In depressione per questa persona”. La verità alle Iene - BITCHYFit : Teo Mammucari svela come mai è stata scelta Belen Rodriguez per Le Iene -