Interferenti endocrini | quando la pancia di mamma diventa un pericolo

Advertising

23ehlisa : RT @ilbisa2: Studio choc, ecco i veleni 'legali' che causano ritardi nei bambini. Le sostanze da evitare - ilbisa2 : Studio choc, ecco i veleni 'legali' che causano ritardi nei bambini. Le sostanze da evitare - tempoweb : Studio di #Science, ecco i veleni 'legali' che causano ritardi nei bambini. Le sostanze da evitare #bisfenoli… - MB90713024 : @UgoMorelli @Avvenire_Nei @wganapini Importante. Finora si valutavano i singoli interferenti endocrini, in questo s… - irmadaria : Su Science uno studio europeo rivela l’impatto sullo sviluppo neurologico dei bambini dell’esposizione prenatale a… -

Ultime Notizie dalla rete : Interferenti endocrini

il Giornale

... 'Si tratta di sostanze che il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori ha ritenuto potenzialmente pericolose, in quanto. In pratica potrebbero causare problemi ......studio pubblicato su Science guidato da scienziati italiani e finanziato dalla Commissione Europea vuole fare luce su una serie di 15 tra molecole e sostanze chimiche definite ''...Lo studio più importante sviluppato sulla materia da scienziati italiani e finanziato dalla Commissione europea riguarda i cosiddetti interferenti endocrini e il loro ruolo sulla vita del bambino. Di ...Il motivo del divieto è analogo a quello dello zinco piritione: «Si tratta di sostanze che il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori ha ritenuto potenzialmente pericolose, in quanto ...