Incendio sul traghetto della Grimaldi Lines, tutti salvi i passeggeri (Di venerdì 18 febbraio 2022) e il personale di bordo. Il presidente Mattarella ha chiamato La scorsa notte si è sviluppato un terribile Incendio su un traghetto della Grimaldi Lines, proveniente dalla Grecia e diretto a Brindisi. A bordo, oltre all’equipaggio composto da 51 persone, viaggiavano anche 239 passeggeri di diversa nazionalità. L’incidente si è sviluppato quando l’imbarcazione era al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, probabilmente partito da un camion presente nella stiva. A soccorrere il traghetto è stato il pattugliatore della Guardia di Finanza Monte Sperone, che ha tratto tutti, equipaggio e passeggeri, in salvo. Nessuno ha riportato danni fisici, solo una donna ha accusato un malore. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) e il personale di bordo. Il presidente Mattarella ha chiamato La scorsa notte si è sviluppato un terribilesu un, proveniente dalla Grecia e diretto a Brindisi. A bordo, oltre all’equipaggio composto da 51 persone, viaggiavano anche 239di diversa nazionalità. L’incidente si è sviluppato quando l’imbarcazione era al largocosta settentrionale dell’isola greca di Corfù, probabilmente partito da un camion presente nella stiva. A soccorrere ilè stato il pattugliatoreGuardia di Finanza Monte Sperone, che ha tratto, equipaggio e, in salvo. Nessuno ha riportato danni fisici, solo una donna ha accusato un malore. ...

Advertising

fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - infoitinterno : Incendio sul traghetto, i passeggeri: «Fiamme altissime, eravamo nel panico». A bordo anche bambini - Tomas1374 : RT @LaStampa: Incendio sul traghetto Grimaldi tra la Grecia e Brindisi, passeggeri e personale in salvo con le scialuppe - 361_magazine : Incendio sul traghetto della Grimaldi Lines, tutti salvi i passeggeri -