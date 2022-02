Il GF punisce Alessandro Basciano | “Il suo atteggiamento è inaccettabile”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il provvedimento arriva dopo la lite con Sophie Codegoni, dove il concorrente ha perso le staffe anche con Alex Belli. Per la sua reazione aggressiva gli autori hanno deciso si metterlo in nomination d'ufficio: "Niente può giustificare l’aggressività". L'articolo proviene da DireDonna.

La punizione ricevuta da Alessandro Basciano Una volta mostrata in diretta la clip riassuntiva del suo sfogo, Alfonso Signorini prova a fargli capire la gravità del gesto fatto in giardino. La puntata di giovedì 17 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6 non è iniziato benissimo per Alessandro Basciano. Il concorrente ha ricevuto un provvedimento disciplinare dagli autori, annunciato in diretta del 17 febbraio, hanno deciso di punire Alessandro Basciano. Il concorrente infatti in questi giorni ha avuto dapprima un'estrema ...