Il fondo KKR smentisce: «Non siamo noi gli acquirenti dell'Atalanta» (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Sono sempre più insistenti i rumours sulla cessione dell'Atalanta. Ma dagli Stati Uniti arrivano smentite, almeno per quel che riguarda il fondo Kkr: "Non c'è niente di vero, non abbiamo mai preso in considerazione questa ipotesi". Vedremo. Invece a Bergamo le voci circolano con sempre più insistenza. Del resto, come già spiegato, Percassi non è certo uno stupido, è un imprenditore serio, robusto. Ha acquistato nel 2010 il club per 14 milioni e ora ne rivende l'85% per 350. Lasciando il calcio italiano che ormai è in un declino inarrestabile. L'articolo ilNapolista.

