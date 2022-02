Il crimine di Caleb? Essere un etero che non vuole relazioni serie

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si può denunciare un ragazzo solo perché ti ha scaricata? Qualche anno fa se uno ti ghostava – prima di tutto non dicevi “ghostata” ma scaricata – dopo un’uscita ti lamentavi con le amiche poi passavi al prossimo. Oggi se uno ti scarica puoi dirlo in un video su TikTok, al mondo, e rovinargli la vita. Kate Glavan, un’influencer di TikTok, ha postato un video dove si lamentava distata ghostata da, un ragazzo conosciuto su un’app di dating che si chiama Hinge. Dopo il video è successa una cosa strana fra i suoi commenti: molte altre donne hanno risposto “Chi? West Elm?”. Un gruppo di donne di New York si sono rese conto distate scaricate dello stesso ragazzo, un designer baffuto che lavora a West Elm. L’indignazione si è riversata su Twitter, poi su testate internazionali e siti di ogni ...