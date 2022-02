Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Dopo la proclamazione della seconda finalista, con Lulù Selassié che ha conquistato l’accesso alla finalissima battendo al televoto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, si è rinnovato l’appuntamento tradizionale con le nomination. Il primo nome a rischio eliminazione è quello di Alessandro Basciano, in seguito a un provvedimento disciplinare preso dal Grande Fratello per quanto accaduto nelle ore precedenti la diretta: parolacce all’indirizzo del GF che gli chiedeva di mettere il microfono, sfogo oltre le righe contro Alex Belli e Sophie Codegoni, con queste motivazioni l’ex tentatore di Temptation Island si è beccato la nomination ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chi èinnella puntata didelVip 6? Dopo la proclamazione della seconda finalista, con Lulù Selassié che ha conquistato l’accesso alla finalissima battendo al televoto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, si è rinnovato l’appuntamento tradizionale con le. Il primo nome a rischio eliminazione è quello di Alessandro Basciano, in seguito a un provvedimento disciplinare preso dalper quanto accaduto nelle ore precedenti la diretta: parolacce all’indirizzo del GF che gli chiedeva di mettere il microfono, sfogo oltre le righe contro Alex Belli e Sophie Codegoni, con queste motivazioni l’ex tentatore di Temptation Island si è beccato la...

Advertising

GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - GrandeFratello : CHOC! Questa sera a Grande Fratello ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente! Twittat… - GrandeFratello : Alfonso legge il comunicato di Grande Fratello: è necessario un intervento in seguito al comportamento di Alessandr… - MasterAb88 : @falcions85 Ti sei fermato al Grande Fratello di 10 anni fa .Il format si è dovuto adattare per resistere, ormai an… - MasterAb88 : Ti sei fermato al Grande Fratello di 10 anni fa .Il format si è dovuto adattare per resistere, ormai andava male e… -