Governo, Fedriga: serve responsabilità, non è campagna elettorale (Di venerdì 18 febbraio 2022) "serve un senso di responsabilità da parte di tutti con la consapevolezza che è un Governo di emergenza nazionale. Capisco che ci sono le elezioni il prossimo anno, però non si può pensare di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "un senso dida parte di tutti con la consapevolezza che è undi emergenza nazionale. Capisco che ci sono le elezioni il prossimo anno, però non si può pensare di ...

Incontro Zaia - Bonaccini: "Sull'autonomia il Governo batta un colpo" ...- spiega il Governatore - Non vogliamo lasciare alibi a nessuno ma ci aspettiamo che il Governo ... Infine, coinvolgendo anche il Governatore Fedriga vogliamo investire sempre di più sulla costa ...

