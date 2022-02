GF Vip | Soleil Sorge fa una scelta sul poliamore con Alex Belli e Delia Duran | le reazioni

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il triangolo del Gfvip, formato dae le primedonne della Casa, continua a far discutere dentro e fuori il contesto reality,decide di non proseguire oltremodo il rapporto d’intesa instaurato con l’attore nel reality. Questo, dal momento che lui appare sempre più vicino alla promessa sposa, intenzionato quindi a riconquistare la fiducia di. L’ex Uomini e Donne, tuttavia, ancora una volta non vince il televoto per l’accesso alla finale del reality, ma le opinioniste del gioco si schierano entrambe contro l’attore, e ledel pubblico sull’epilogo del triangolo, ora, sono tra le più disparate. GF Vip, la ex di ...