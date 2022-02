GF VIP | Lulù sogna di aspettare una bambina da Manuel Bortuzzo VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 18 febbraio 2022)Selassié ha fatto un sogno particolare al Grande Fratello Vip 6. Parlando con Miriana Trevisan, la Principessa ha confidato di avereto di essere in dolce attesa di una banbina. A tal proposito la 23enne ha chiesto all’amica come vedrebbe lei ealle prese con una figlia. Il sogno della PrincipessaSelassié nella casa del Grande Fratello Vip 6 è riuscita a trovare l’amore. La ragazza insieme aha parlato di progetti di vita importanti per il futuro. Prima che il nuotatore uscisse, i due avevano parlato di un eventuale matrimonio e di una convivenza dopo il reality show. Parlando con Miriana, la 23enne etiope ha rivelato un sogno fatto durante la notte. Nel dettaglio, la Principessa hato di essere ...