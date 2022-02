Florian Illies parla di sentimenti in un’epoca di intolleranza

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Con il 1929, inevitabilmente, gli anni venti volgono al declino – e con loro tramonta anche la vita coniugale dei Fitzgerald. Quando nel 1921 si erano imbarcati sull’Aquitania alla volta dell’Europa i giovani sposi erano l’incarnazione vivente del nuovo chic americano, dell’irrequieta Jazz Age, della sete di vita, più che di significato. Si apprestano a conquistare il mondo in completo di lino e abito da sera. Zelda, l’irresistibile bellezza del Sud, e Scott, il profeta dell’autodistruzione, biondo e garbato, autore di storie d’amore dall’intonazione nuova, piene di eleganza stilizzata e di una malinconia senza tempo. Belli e dannati e Il grande Gatsby, così tristi e brutali eppure così veri, erano un po’ l’equivalente anni venti delle fiabe dei Grimm. C’era una volta in America… Nel giro di breve tempo i coniugi Fitzgerald si affermano come sfavillanti stelle fisse anche nel ...