ASCOLTI TV 17 FEBBRAIO 2022 | DOC (28,7%) SPAZZA VIA IL GFVIP (19,2%), HARRY POTTER (6%), L’ATALANTA, DEL DEBBIO (4,7%) VS FORMIGLI (4%) (Di venerdì 18 febbraio 2022) ASCOLTI TV 17 FEBBRAIO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1082 18.21UnoMattina – 1002 17.45Storie Italiane – 886 16.77Storie Italiane – 968 15.11È Sempre Mezzogiorno – 1783 15.83Tg1 – 3603 24.46Oggi è un Altro Giorno – 1717 13.80Paradiso delle Signore – 1955 18.71Tg1 – 1535 14.98Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 2045 18.60Vita in Diretta – 2355 18.70L’Eredità – 3415 20.90L’Eredità – 4733 24.00Tg1 – xSoliti Ignoti – 5390 21.80Doc: Nelle Tue Mani – 6561 28.70 x x xPorta a Porta – 914 9.80 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1154 19.34Mattino 5 News – 1021 17.95Mattino 5 News – 923 17.67Forum – 1652 19.35Tg5 – 2926 21.05Beautiful – 2519 17.26Una Vita – 2387 17.68UeD – 2710 22.86Amici + GF Vip – 1829 17.61 + 1846 18.01Love is in the Air – 1720 ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 18 febbraio 2022)TV 17· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1082 18.21UnoMattina – 1002 17.45Storie Italiane – 886 16.77Storie Italiane – 968 15.11È Sempre Mezzogiorno – 1783 15.83Tg1 – 3603 24.46Oggi è un Altro Giorno – 1717 13.80Paradiso delle Signore – 1955 18.71Tg1 – 1535 14.98Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 2045 18.60Vita in Diretta – 2355 18.70L’Eredità – 3415 20.90L’Eredità – 4733 24.00Tg1 – xSoliti Ignoti – 5390 21.80Doc: Nelle Tue Mani – 6561 28.70 x x xPorta a Porta – 914 9.80 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1154 19.34Mattino 5 News – 1021 17.95Mattino 5 News – 923 17.67Forum – 1652 19.35Tg5 – 2926 21.05Beautiful – 2519 17.26Una Vita – 2387 17.68UeD – 2710 22.86Amici + GF Vip – 1829 17.61 + 1846 18.01Love is in the Air – 1720 ...

RicoBello : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Doc (28.7%-6,5 mln) non si fa scalfire dal Gf Vip (in calo a 2,9 mln - 19.2%) - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip, 42esima puntata del 17 febbraio: Signorini contro la fiction di Rai1 #ascoltitv #gfvip - Silvia_Mio86 : RT @fabiofabbretti: #DocNelleTueMani2 è senza rivali e vola oltre i 6 milioni e mezzo di spettatori (28.7% di share). Il #GFVIP paga il gio… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Doc (28.7%-6,5 mln) non si fa scalfire dal Gf Vip (in calo a 2,9 mln - 19.2%) - fabiofabbretti : #DocNelleTueMani2 è senza rivali e vola oltre i 6 milioni e mezzo di spettatori (28.7% di share). Il #GFVIP paga il… -