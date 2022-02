Almeno 117 morti per le inondazioni in Brasile,100 dispersi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni nella città di Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, mentre svaniscono le speranze di trovare dei sopravvissuti. Secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Continua a salire il bilancio delle vittime dellenella città di Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, mentre svaniscono le speranze di trovare dei sopravvissuti. Secondo ...

InMeteo : Catastrofica alluvione in Brasile, nella città di Petropolis: almeno 117 morti - zav_news : ??????? Sale ad almeno 117 morti il bilancio delle frane e delle inondazioni che hanno colpito la città brasiliana di…

