100 candeline per Giovanni Giardi (Di venerdì 18 febbraio 2022) MONREALE – Questa mattina ha soffiato su cento candeline. Anche il signor Giovanni Giardi ha raggiunto il secolo di vita. Era nato il 18 febbraio del 1922. E oggi, accerchiato da una trentina tra nipoti e pronipoti, assieme alle tre figlie, Caterina, Giovanna e Anna, ha festeggiato l'importante momento. Giardi è noto a Monreale perché commerciante ambulante per tantissimi anni. Ancora lucidissimo e in buono stato di salute, è una miniera di esperienze per i suoi nipoti. Ha vissuto la seconda guerra mondiale, racconta degli anni bui che il paese ha attraversato, e ha superato anche l'emergenza attuale legata alla pandemia da covid. Si è voluto vaccinare, e ha già ricevuto la terza dose. Ai festeggiamenti oggi si sono uniti anche il primo cittadino di Monreale, Alberto Arcidiacono, l'assessore Geppino ...

