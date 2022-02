Ucraina, colpito cortile di un liceo: studenti nel rifugio. A Donbass colpi di mortaio su un asilo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cresce la tensione tra Russia e Ucraina e i sintomi si avvertono nella regione storicamente più martoriata, quella del Donbass. Le immagini diffuse dall'Independent mostrano gli effetti... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cresce la tensione tra Russia ee i sintomi si avvertono nella regione storicamente più martoriata, quella del. Le immagini diffuse dall'Independent mostrano gli effetti...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, bombardamento nell'est del Paese: colpito cortile di un liceo #ucraina - TgLa7 : #Ucraina, #Draghi: 'Per ora nessun segnale di de-escalation. Pronti a ogni eventualità. La nostra unità é la cosa c… - Agenzia_Ansa : Ucraina, l'esercito denuncia: 'I separatisti hanno colpito un asilo' #ANSA - LaStefi_P : RT @RiccardoNoury: Iniziano le reciproche accuse su chi è stato, mentre il fatto certo è che è stato colpito un obiettivo civile, per di pi… - userdrw : RT @RiccardoNoury: Iniziano le reciproche accuse su chi è stato, mentre il fatto certo è che è stato colpito un obiettivo civile, per di pi… -