Probabili formazioni Udinese-Lazio: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Udinese-Lazio, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per il primo minuto alla Dacia Arena con fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 20 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Udinese – Difficile recupero per Nuytinck. Si prepara Zeegelaar con Marì e Becao. Deulofeu e Beto pronti dal 1? in attacco. Lazio – Pedro, Immobile e Zaccagni pronti sul fronte d’attacco. Basic, Cataldi e Milinkovic-Savic a centrocampo, per le squalifiche di Leiva e Luis Alberto. Le Probabili formazioni Udinese ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per il primo minuto alla Dacia Arena con fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 20 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Difficile recupero per Nuytinck. Si prepara Zeegelaar con Marì e Becao. Deulofeu e Beto pronti dal 1? in attacco.– Pedro, Immobile e Zaccagni pronti sul fronte d’attacco. Basic, Cataldi e Milinkovic-Savic a centrocampo, per le squalifiche di Leiva e Luis Alberto. Le...

