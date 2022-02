Michelle impossibile, Michelle e Eros Ramazzotti scambio di battute su un ritorno di fiamma ma non convincono perchè … (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella puntata di Michelle impossibile andata in onda ieri sera, mercoledì 16 febbraio 2022 è accaduto di tutto. Tanti gli ospiti che hanno preso parte al programma, tanti i colpi di scena. Ad un certo punto, sul finire della puntata è entrato in studio proprio lui, Eros Ramazzotti l’ex marito di Michelle Hunziker. Il suo ingresso in studio ha lasciato tutti senza parole e quello che è accaduto tra i due ancora di più. I due ex si sono anche regalati un grande bacio che ha destabilizzato tutti i presenti in studio e tutti i telespettatori Michelle impossibile, grande successo per la prima puntata dello show Michelle impossibile è stato sicuramente uno show ricco di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nella puntata diandata in onda ieri sera, mercoledì 16 febbraio 2022 è accaduto di tutto. Tanti gli ospiti che hanno preso parte al programma, tanti i colpi di scena. Ad un certo punto, sul finire della puntata è entrato in studio proprio lui,l’ex marito diHunziker. Il suo ingresso in studio ha lasciato tutti senza parole e quello che è accaduto tra i due ancora di più. I due ex si sono anche regalati un grande bacio che ha destabilizzato tutti i presenti in studio e tutti i telespettatori, grande successo per la prima puntata dello showè stato sicuramente uno show ricco di ...

