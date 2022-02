Live Barcellona-Napoli 1-1 | Squillo di Mertens nel recupero | parato

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Cancelli aperti al Camp Nou, sono 75mila gli spettatori presenti questa sera.scendono in campo per l'andata dei playoff di Europa League. La partita in...

Il tabellino di- Napoli 1 - 1 () vedi anche Champions League, ottavi di finale: Inter - Liverpool 0 - 2. HIGHLIGHTS 29' Zielinski (N), 59' Torres (B)(4 - 3 - 3): Ter ...... il match valido per gli spareggi di Europa League 2021 - 2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Camp Nou,e Napoli si affrontano ...89' de Jong cerca il gol che avrebbe fatto crollare il Camp Nou. Rovescita, ma la palla va fuori. 88' Dembelé sta facendo impazzire la difesa azzurra. Cross basso, ma per fortuna del Napoli Meret ...Al Camp Nou via ai playoff di Europa League. La prima grande occasione è per Osimhen, lanciato in contropiede: ter Stegen gli chiude lo specchio. Poi Ferran Torres si divora il vantaggio e sul ribalta ...