La protesta di Extinction Rebellion | sirene spiaggiate sulla riva del Po

Alcune attiviste di Extinction Rebellion vestite da sirene hanno messo in scena un'azione performativa di grande impatto visivo sulle secche del fiume Po, ai Murazzi particolarmente accentuate a causa ...

