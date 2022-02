Jacobs in controllo | vince la sua batteria in 6' 53 Alle 21 30 la finale dei 60 metri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs controllo

La Gazzetta dello Sport

Terza uscita di Marcell, sempre sui 60 metri, dopo le gare di Berlino e Lodz. Al meeting di Lievin in Francia il campione olimpico dei 100 si prende la sua batteria in 6"53. Alle 21.30 una finale da non perdere col ...Anche Marcell(anzi, Jacòbs, come lo chiamano da queste parti), al suo interno è a proprio ... E nel tardo pomeriggio di ieri, dopo unantidoping a sorpresa e prima della consueta ...A inizio anno Be è balzata alle cronache per la vicenda Jacobs-Fedez. Il campione olimpico ha preferito ... Stefano Achermann (attuale ceo) e la società da lui controllata Innishboffin, Carlo ...Inoltre la gara ai Fori Imperiali con Marcell Jacobs e gli altri finalisti di Tokyo farà da ... Il Covid è ai titoli di coda, la situazione sta tornando sotto controllo. La curva dei contagi è in ...