Ibrahimovic salta la Salernitana? arriva la decisione!

(Di venerdì 18 febbraio 2022)la? Questa la domanda che rieccheggia in casa Milan da diverse ore. Lo svedese non ha ancora recuperato dal problema al tendine d’achille e secondo le ultime indiscrezioni il responso sarebbe giàto. Milan-Sarà ancora una volta il turno di Giroud, Ibra non ce la fa, l’ex Ajax si allena ancora a parte. Sembra rimandato a settimana prossima il suo rientro in gruppo.no conferme da casa Milan, Zlatan contro lanon siederà nemmeno in panchina, l’attaccante non sarà convocato ma da leader cercherà di seguire da vicino i propri compagni.

Advertising

zazoomblog : Milan niente da fare per Ibrahimovic: lo svedese salta la Salernitana - #Milan #niente #Ibrahimovic: #svedese - PianetaMilan : @acmilan , niente da fare per #Ibrahimovic: lo svedese salta la #Salernitana #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsalute : Infortunio Ibrahimovic, rientro posticipato: quali partite salta - gilnar76 : Infortunio Ibrahimovic, rientro posticipato: quali partite salta #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Maglia_DaCalcio : Ibrahimovic, stagione finita. Salta anche gli Europei - Corriere dello -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic salta

Pianeta Milan

Eppure…puntuale come un orologio a cucùfuori il razzismo. Ehi un attimo, che cazzo c'... Molto diverso sarebbe stato se il carnefice fosse stato che so, uno comeo Bonucci. Per ...A tal proposito il francese ha ricordato: "Mi sono allenato con Adriano,, ho iniziato ... Non è lui che dribbla ei difensori, fa quel che sa fare. Il PSG quando lo ha preso lo ...Il Milan di Stefano Pioli è sulle tracce di Andrea Belotti, ma attenzione anche al nome di Luuk de Jong, centravanti del Barcellona ...Infortunio Ibrahimovic, rientro posticipato: quali partite salta l’attaccante svedese del Milan. Secondo il Corriere della Sera bisognerà aspettare ancora per il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic ...