Ferrari F1-75 | un salto di qualità per la monoposto

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L’anno della verità per laè iniziato con la presentazione della F1-75, l’auto che festeggia i 75 anni del marchio fondato da “il Commendatore” nel 1947 e con la quale Carlos Sainz e Charles Leclerc vogliono vincere la maggior parte delle gare e forse essere uno dei i contendenti al titolo Mondiale. La nuova vettura presenta una linea diversa dalla McLaren e più simile all’Aston Martin. A Maranello dovranno puntare alla svolta vera e propria se vorranno competere con gli avversari. Il Cavallino rampante deve tornare all’apice visto il troppo tempo passato in ombra, vedremo se sarà la stagione giusta. La FIA avverte i team di F1: “Non abusate delle nuove regole”F1-75: le caratteristiche Il decoro è nuovo, con una tonalità di rosso più scuro, che ricorda la tradizionale Scuderia, e la presenza del nero sulle ali e sui ...

