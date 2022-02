Covid oggi Toscana, 3.691 contagi: bollettino 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.691 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.691 su 34.321 test di cui 10.296 tamponi molecolari e 24.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana 8.553.533 di cui 2.261.521 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.691 ida coronavirus in, 172022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 3.691 su 34.321 test di cui 10.296 tamponi molecolari e 24.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in8.553.533 di cui 2.261.521 dosi booster. L'articolo proviene da Italia Sera.

