Covid: Israele non proroga Green Pass, via da fine mese

Come preannunciato, Israele non rinnoverà il sistema attuale del Green Pass in scadenza alla fine di questo mese. Lo riferiscono i media citando il premier Naftali Bennett al termine di una riunione con il ministro della sanità e i responsabili della lotta al Covid.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Israele Covid: Israele non proroga Green Pass, via da fine mese Come preannunciato, Israele non rinnoverà il sistema attuale del Green Pass in scadenza alla fine di questo mese. Lo ...di una riunione con il ministro della sanità e i responsabili della lotta al Covid.

Covid - 19: Israele annuncia la fine dell'uso del pass sanitario Il primo ministro di Israele, Naftali Bennett, ha annunciato la 'fine' del pass sanitario, indicando che l'ondata di contagi di Covid legati alla variante Omicron sta svanendo nel Paese. 'Poniamo fine all'utilizzo del ...

Covid: Israele non proroga Green Pass, via da fine mese (ANSA) - TEL AVIV, 17 FEB - Come preannunciato, Israele non rinnoverà il sistema attuale del Green Pass in scadenza alla fine di questo mese. Lo riferiscono i media citando il premier Naftali Bennett ...

