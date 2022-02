Covid: in Fvg 1.277 nuovi contagi e 9 decessi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi in Fvg su 6.381 tamponi molecolari sono stati rilevati 434 nuovi contagi (6,80%). Sono inoltre 10.067 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 843 casi (8,37%). Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi in Fvg su 6.381 tamponi molecolari sono stati rilevati 434(6,80%). Sono inoltre 10.067 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 843 casi (8,37%). Le ...

