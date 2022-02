Chi è Sofia Jirau, la prima modella con sindrome di Down di Victoria’s Secret: «Non esistono limiti» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Niente è impossibile. Lo sa bene Sofia Jirau che fin da piccola sognava di diventare una top model internazionale. In molti pensavano che non ce l’avrebbero mai fatta perché Sofia, 25 anni, portoricana, ha la sindrome di Down. Ora, invece, è stata scelta come testimonial di Victoria’s Secret nell’ambito di una campagna pubblicitaria, in cui sono coinvolte 18 donne. «Questo è solo l’inizio, dentro e fuori non ci sono limiti», ha detto lei. «Un tempo l’ho sognato, ci ho lavorato, oggi quel sogno si avvera: sono la prima modella con sindrome di Down a far parte di Victoria’s Secret!», ha annunciato la ragazza sui social. Love Cloud – questo il nome della ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Niente è impossibile. Lo sa beneche fin da piccola sognava di diventare una top model internazionale. In molti pensavano che non ce l’avrebbero mai fatta perché, 25 anni, portoricana, ha ladi. Ora, invece, è stata scelta come testimonial dinell’ambito di una campagna pubblicitaria, in cui sono coinvolte 18 donne. «Questo è solo l’inizio, dentro e fuori non ci sono», ha detto lei. «Un tempo l’ho sognato, ci ho lavorato, oggi quel sogno si avvera: sono lacondia far parte di!», ha annunciato la ragazza sui social. Love Cloud – questo il nome della ...

Advertising

StefanoAntogna4 : @goggiasofia Grande Sofia, SOLO CHI UN GRANDE CUORE E UN GRANDISSIMO CARATTERE PUÒ FARE QUELLO CHE HAI FATTO!!! 'GRANDE - brumas00 : RT @SkyTG24: Chi è Sofia Jirau, prima modella con sindrome di Down che ha sfilato per Victoria's Secret - aless__dro : RT @SkyTG24: Chi è Sofia Jirau, prima modella con sindrome di Down che ha sfilato per Victoria's Secret - pannabella56 : RT @SkyTG24: Chi è Sofia Jirau, prima modella con sindrome di Down che ha sfilato per Victoria's Secret - SkyTG24 : Chi è Sofia Jirau, prima modella con sindrome di Down che ha sfilato per Victoria's Secret -