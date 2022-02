18 febbraio - Chiara Becchimanzi presenta Terapia di Gruppo a Bari (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel 2020 entra a far parte della squadra di speaker di Dimensione Suono Roma, scrivendo e conducendo insieme a Fabrizio D'Alessio "La Ritirata dei Gladiatori'', programma comico quotidiano, ed è co - ... Leggi su puglialive (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel 2020 entra a far parte della squadra di speaker di Dimensione Suono Roma, scrivendo e conducendo insieme a Fabrizio D'Alessio "La Ritirata dei Gladiatori'', programma comico quotidiano, ed è co - ...

Advertising

Azione_it : Sabato 19 e Domenica 20 febbraio a Roma si svolgerà il nostro primo Congresso Nazionale. Un partito è tale se ha me… - Domenic89469060 : Buongiorno alle mattiniere di venerdì 18 febbraio, che presenta una mattina chiara e fredda. Ma i nostri passi vann… - gaiocc : RT @dailydrama2022: 17 Febbraio 2022 Chiara Ferragni queer of the week - itspekoe : RT @dailydrama2022: 17 Febbraio 2022 Chiara Ferragni queer of the week - chiara_angioi : RT @NinniGiulia: Non cambiare mai @MattiaZenzola e continua ad insegnarmi come si fa ad attraversare la tempesta senza bagnarsi perché’ io… -