GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Da quando la Salernitana è tornata in A vi abbiamo citato vari giocatori appartenenti ai granata campani nella prima stagione nella massima serie della 'Bersagliera'. Oggi è il turno di Adalberto Sifredi, nato il 17 febbraio 1922 e 13 presenze (con 4 reti nel torneo 1947-'48). Esattamente cent'anni fa nasceva anche Giuliano Borin, un'annata con la Roma (la 1945-56). Quando festeggiavano i vent'anni veniva al mondo Marino Rossetti, 88 presenze in Serie A con il Vicenza dal 1965 al '69. Il 17 febbraio 1982 si spegneva Renato Brighenti, fratello maggiore di Sergio, il quale nel massimo campionato vestì le casacche di Modena e Genoa.

